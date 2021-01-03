​Гюндоган: «Проблемы Вернера и Хаверца – это нормально»

|
03 Января 2021, 11:35,
|
|
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поддержал своих соотечественников в лице Тимо Вернера и Кая Хаверца, у которых возникли проблемы с адаптацией в «Челси».
«У «Челси» есть два немецких футболиста, которые стараются как можно лучше адаптироваться. В целом, я думаю, что нелегко быстро адаптироваться к Премьер-лиге, когда ты приехал из другой страны. В сегодняшней ситуации, как мне кажется, это ещё сложнее.
Поэтому я думаю, что проблемы Вернера и Хаверца – это нормально. Они оба имеют невероятный талант и, я уверен, ещё докажут это в чемпионате Англии», - сказал Гюндоган Sky Sports.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Манчестер Сити, Илкай Гюндоган, Тимо Вернер, Кай Хаверц