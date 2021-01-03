​Пулишич сбрил бороду из-за слов бабушки

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич объяснил, почему принял решение сбрить бороду.

«Честно говоря, мне очень нравилась борода. Но недавно я общался со своей бабушкой, и она сказала: «Тебе нужно сбрить бороду! Ты так красиво выглядишь без неё». Для меня этих слов было достаточно. Я должен был это сделать», - приводятся слова Пулишича в Twitter-аккаунте USMNT Only.

В сезоне 2020/2021 22-летний Кристиан Пулишич провёл за «Челси» двенадцать матчей в различных соревнованиях, в которых записал на свой счёт два забитых гола. Полузащитник расписывался в воротах «Краснодара» и «Лидса».