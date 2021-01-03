​Вингер «Шахтёра» Тете: «Мечтаю играть за «Ливерпуль» или «Манчестер Юнайтед»

Вингер донецкого «Шахтёра» Тете дал комментарий по поводу своих целей на будущее. Бразилец хотел бы перейти в один из двух топовых клубов английской Премьер-лиги.

«Я мечтаю играть за «Ливерпуль» или «Манчестер Юнайтед», но сейчас я сосредоточен на «Шахтёре». Мой контракт с донецким клубом рассчитан ещё на несколько лет. Я делаю свою работу и озабочен тем, чтобы «Шахтёр» преуспевал», - приводит слова Тете Globo Esporte.

В девятнадцати матчах сезона 2020/2021 20-летний Тете провёл за «Шахтёр» девятнадцать матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативных паса на партнёров.