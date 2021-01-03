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​Вингер «Шахтёра» Тете: «Мечтаю играть за «Ливерпуль» или «Манчестер Юнайтед»

03 Января 2021, 10:22,

Евро-Футбол.Ру

Вингер донецкого «Шахтёра» Тете дал комментарий по поводу своих целей на будущее. Бразилец хотел бы перейти в один из двух топовых клубов английской Премьер-лиги.

«Я мечтаю играть за «Ливерпуль» или «Манчестер Юнайтед», но сейчас я сосредоточен на «Шахтёре». Мой контракт с донецким клубом рассчитан ещё на несколько лет. Я делаю свою работу и озабочен тем, чтобы «Шахтёр» преуспевал», - приводит слова Тете Globo Esporte.

В девятнадцати матчах сезона 2020/2021 20-летний Тете провёл за «Шахтёр» девятнадцать матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативных паса на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Шахтёр Донецк, Тете
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