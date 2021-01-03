«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Холанна вместо Санчо

В «Манчестер Юнайтед» переосмыслили ситуацию с полузащитником дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо. Как сообщает Mirror, в манкунианском клубе считают, что они приняли правильное решение не удовлетворять запрашиваемую «Боруссией» цену за Санчо. «Красные дьяволы» теперь сомневаются, что им нужен этот футболист.

Вместе с тем, пишет источник, «Манчестер Юнайтед» хочет подписать другого игрока «Боруссии» - нападающего Эрлинга Холанна. «Красные дьяволы» проиграли борьбу за норвежского форварда год назад, но не теряют надежды заполучить талантливого футболиста в будущем.