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«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Холанна вместо Санчо

03 Января 2021, 09:46,

Global Look Press

В «Манчестер Юнайтед» переосмыслили ситуацию с полузащитником дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо. Как сообщает Mirror, в манкунианском клубе считают, что они приняли правильное решение не удовлетворять запрашиваемую «Боруссией» цену за Санчо. «Красные дьяволы» теперь сомневаются, что им нужен этот футболист.

Вместе с тем, пишет источник, «Манчестер Юнайтед» хочет подписать другого игрока «Боруссии» - нападающего Эрлинга Холанна. «Красные дьяволы» проиграли борьбу за норвежского форварда год назад, но не теряют надежды заполучить талантливого футболиста в будущем.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
03 Января 2021, 11:45

Хочу не хочу вы там разберитесь, уже гора всякого шлака набралось....

1
snk6565
03 Января 2021, 10:25

Если не брать в расчет все, что предшествовало этому заявлению...данный трансфер смотрится более обоснованным для траты подобных сумм

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