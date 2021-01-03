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​Кейн – первый игрок сезона в топ-5 лиг с двузначными показателями голов и ассистов

03 Января 2021, 09:10,

Global Look Press

В субботу днём «Тоттенхэм» проводил матч против «Лидса» и отпраздновал крупную победу со счётом 3:0. Одним из героев поединка стал нападающий «шпор» Гарри Кейн, отметившийся голом и результативным пасом на Хынмин Сона.

Как сообщает Goal.com в Twitter, Кейн стал первым игроком в топовой пятёрке европейских лиг, который смог достичь в этом сезоне двузначного показателя по голам и результативным передачам. На сегодняшний день у Гарри десять забитых голов и одиннадцать ассистов.

Во вторник, пятого января, «Тоттенхэм» сыграет в полуфинале Кубка лиги против «Брентфорда».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Гарри Кейн
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