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​«Аталанте» не удастся отложить трансфер Диалло в «Манчестер Юнайтед»

03 Января 2021, 00:19,

Global Look Press

Нападающий Амад Диалло переходит в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» в январское трансферное окно, о чём клубы договорились ещё в прошлом году. Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини говорил о желании отложить трансфер до лета, взяв молодого игрока в аренду. Тем не менее, «красные дьяволы» на это не пойдут – Уле Гуннару Сульшеру футболист нужен уже для второй части текущего сезона, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Восемнадцатилетний Амад Диалло провёл в этом сезоне за «Аталанту» два матча. Он сыграл 13 минут в чемпионате Италии против «Вероны» и 22 минуты в Лиге чемпионов против «Митьюлланда».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Аталанта, Трансферы футбола - зима 2021, Амад Диалло
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