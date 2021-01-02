Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Гюндоган: «Я не сияю, но позволяю сиять другим»

02 Января 2021, 23:44,

Global Look Press

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался по поводу своей роли в команде.

«Однажды кто-то сказал мне, что я, возможно, не сияю, но позволяю сиять другим. Именно таким я себя вижу.

Нельзя просто создать команду из одиннадцати футболистов, которые играют одинаково и имеют одинаковый тип характера. В команде должна быть гармония – одна единая картина. Самые успешные команды в истории добивались результатов, потому что у них были разные футболисты, играющие согласованно», - приводятся слова Гюндогана на официальном сайте «Манчестер Сити».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Илкай Гюндоган
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
​«Сантос» не согласен с рекордом Месси – официальное заявление
​«Сантос» не согласен с рекордом Месси – официальное заявление
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола