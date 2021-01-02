​Гюндоган: «Я не сияю, но позволяю сиять другим»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался по поводу своей роли в команде.

«Однажды кто-то сказал мне, что я, возможно, не сияю, но позволяю сиять другим. Именно таким я себя вижу.

Нельзя просто создать команду из одиннадцати футболистов, которые играют одинаково и имеют одинаковый тип характера. В команде должна быть гармония – одна единая картина. Самые успешные команды в истории добивались результатов, потому что у них были разные футболисты, играющие согласованно», - приводятся слова Гюндогана на официальном сайте «Манчестер Сити».