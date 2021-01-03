Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Когда закрывается трансферное окно в Англии

03 Января 2021, 01:01,

Depositphotos

Несмотря на продление сроков летнего трансферного окна, в Англии, как и в других топовых турнирах Европы, решили провести зимнюю «ярмарку» в привычное время. Со 2 января можно официально заключать контракты по полноценным переходам и арендным сделкам. «Юрьев день» продлится до 1 февраля.

Примечательно, что первый многомиллионный трансфер уже зарегистрирован, 18-летний Амад Диалло сменил «Аталанту» на «Манчестер Юнайтед» за 21 млн евро.

Так как примерная стоимость 558 игроков Премьер-лиги суммарно составляет около 9 млрд евро, можно смело предположить, что серьёзные переходы этой зимой будут и не один раз.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
​«Сантос» не согласен с рекордом Месси – официальное заявление
​«Сантос» не согласен с рекордом Месси – официальное заявление
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола