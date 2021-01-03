Когда закрывается трансферное окно в Англии

Несмотря на продление сроков летнего трансферного окна, в Англии, как и в других топовых турнирах Европы, решили провести зимнюю «ярмарку» в привычное время. Со 2 января можно официально заключать контракты по полноценным переходам и арендным сделкам. «Юрьев день» продлится до 1 февраля.

Примечательно, что первый многомиллионный трансфер уже зарегистрирован, 18-летний Амад Диалло сменил «Аталанту» на «Манчестер Юнайтед» за 21 млн евро.

Так как примерная стоимость 558 игроков Премьер-лиги суммарно составляет около 9 млрд евро, можно смело предположить, что серьёзные переходы этой зимой будут и не один раз.