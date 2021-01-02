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​Робертсон: «Хотели бы иметь на пару очков больше»

02 Января 2021, 22:55,

Global Look Press

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался после двух подряд ничьих в Премьер-лиге – в матчах против «Вест Бромвича» и против «Ньюкасла».

«Мы всё ещё на вершине таблицы Премьер-лиги. Конечно, мы хотели бы иметь на пару очков больше, чем у нас есть. Последние несколько игр получились разочаровывающими по разным причинам. Надеюсь, мы сможем начать серию побед, которая укрепит наше лидерство. Мы знаем, что это нелегко, но должны делать всё возможное, чтобы побеждать в каждом матче», - приводит слова Робертсона клубный сайт «Ливерпуля».

В понедельник, четвертого января, «Ливерпуль» проведёт выездной поединок против «Саутгемптона».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Эндрю Робертсон
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Комментарии (1)
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0
snk6565
02 Января 2021, 23:03

Такое ощущение, что он не смотрел в таблицу...и думает, что все, как в прошлом сезоне, а не лидерство только по разнице

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