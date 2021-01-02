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​«Арсенал» не договорился с Озилом о расторжении контракта

02 Января 2021, 21:11,

Global Look Press

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил останется в команде до лета в рамках своего действующего контракта. Лондонский клуб пытался договориться с немцем о досрочном расторжении трудового договора, но добиться этого не удалось, сообщает The Times.

Месут Озил в последний раз играл за «Арсенал» в марте прошлого года. В октябре немецкий футболист остался за пределами заявки «канониров» на чемпионат Англии и Лигу Европы.

По своему действующему контракту Озил зарабатывает еженедельно около 350 тысяч фунтов. С финансовой точки зрения «Арсеналу» было бы разумно избавиться от игрока, разгрузив тем самым зарплатную ведомость.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Месут Озил
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