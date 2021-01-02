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​Ламела: «Мне стыдно»

02 Января 2021, 20:29,

Global Look Press

Эрик Ламела стал одним из троих футболистов «Тоттенхэма», отметивших Рождество в большой компании, несмотря на запрет властей в условиях пандемии. Аргентинский футболист опубликовал в Twitter извинения.

«Я хочу извиниться за решение, которое принял на Рождество. Я глубоко сожалею об этом. Поразмыслив, я понял серьёзность своих действий и их влияние на других. Я искренне благодарен тем, кто усердно работает над нашей безопасностью, и мне стыдно, зная, что я подвёл людей», - написал Ламела.

Вместе с Ламелой в одной компании праздник отмечали Серхио Регилон и Джовани Ло Чельсо, а также Мануэль Лансини из «Вест Хэма».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Эрик Ламела
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