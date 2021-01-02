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Лэмпард: «Я не дурак – я знаю, что нам нужен результат»

02 Января 2021, 19:57,

Global Look Press

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался по поводу работы под давлением.

«Мне нравится давление. Если бы мне не нравилось давление, я бы ушёл при первой же возможности. Но я бы так никогда не сделал. Первый человек, который оказывает на меня давление, - это я сам. Я делаю это постоянно, независимо от того, хорошие результаты показывает команда или плохие.

Я не дурак – я знаю, что нам нужен результат. Так что пора опускать голову и работать. И не стоит слишком много думать о таблице. Только наша игра может изменить наше турнирное положение», - сказал Лэмпард на пресс-конференции.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард
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