Лэмпард: «Я не дурак – я знаю, что нам нужен результат»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался по поводу работы под давлением.

«Мне нравится давление. Если бы мне не нравилось давление, я бы ушёл при первой же возможности. Но я бы так никогда не сделал. Первый человек, который оказывает на меня давление, - это я сам. Я делаю это постоянно, независимо от того, хорошие результаты показывает команда или плохие.

Я не дурак – я знаю, что нам нужен результат. Так что пора опускать голову и работать. И не стоит слишком много думать о таблице. Только наша игра может изменить наше турнирное положение», - сказал Лэмпард на пресс-конференции.