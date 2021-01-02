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​«Аталанта» просит «Манчестер Юнайтед» отложить трансфер Диалло

02 Января 2021, 19:46,

Global Look Press

18-летний нападающий Амад Диалло должен официально стать игроком «Манчестер Юнайтед» сразу после того, как получит разрешение на работу в Англии. Клубы договорились о январском трансфере талантливого игрока ещё в прошлом году. Впрочем, «Аталанта» просит «красных дьяволов» отложить этот трансфер.

«Есть внутреннее решение, которое может быть очень интересным, - это Амад Диалло. Ясно, что «Манчестер Юнайтед» уже владеет им, но он может остаться с нами ещё на несколько месяцев. Он мне очень нравится, и я хотел бы, чтобы он остался до июня, но всё зависит от его клуба», - сказал главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Аталанта, Джан Пьеро Гасперини, Амад Диалло
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