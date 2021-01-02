​Моуринью: «Астон Вилла» - моя любимая команда АПЛ на сегодняшний день»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после крупной победы над «Лидсом» (3:0) высказался по поводу мнений о том, что его команда в этот период имеет более лёгкий календарь.

«Когда люди говорят о более лёгком календаре у нас, я в это не верю. «Лидс» - сложный соперник, а «Астон Вилла» - моя любимая команда АПЛ на сегодняшний день. Мне нравится наблюдать за ними – у них много хороших игроков, и они очень хорошо обучены», - сказал Моуринью BT Sport.

«Тоттенхэм» сыграет с «Астон Виллой» 13 января после двух кубковых игр - с «Брентфордом» (полуфинал Кубка лиги) и «Марине» (третий раунд Кубка Англии).