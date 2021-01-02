Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Моуринью: «Астон Вилла» - моя любимая команда АПЛ на сегодняшний день»

02 Января 2021, 18:23,

Global Look Press

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после крупной победы над «Лидсом» (3:0) высказался по поводу мнений о том, что его команда в этот период имеет более лёгкий календарь.

«Когда люди говорят о более лёгком календаре у нас, я в это не верю. «Лидс» - сложный соперник, а «Астон Вилла» - моя любимая команда АПЛ на сегодняшний день. Мне нравится наблюдать за ними – у них много хороших игроков, и они очень хорошо обучены», - сказал Моуринью BT Sport.

«Тоттенхэм» сыграет с «Астон Виллой» 13 января после двух кубковых игр - с «Брентфордом» (полуфинал Кубка лиги) и «Марине» (третий раунд Кубка Англии).
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Астон Вилла
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ARTUR
02 Января 2021, 19:16

с чего такие диферамбы , будто выбирает себе команду на будущее ))

2
Underdog
02 Января 2021, 18:35

Заговорил как Борух))) любимая команда на сегодняшний день) ))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
​«Сантос» не согласен с рекордом Месси – официальное заявление
​«Сантос» не согласен с рекордом Месси – официальное заявление


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола