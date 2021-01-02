​«Реал» намерен подписать Салаха летом

Если судить по слухам, мадридский «Реал» планирует масштабную трансферную кампанию на лето. «Сливочных» то и дело связывают с различными звёздными игроками, в частности с выступающим за «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

Как сообщает в Twitter журналист Sky Sports Анджело Маньянте, «Реал» очень заинтересован в нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе. Египтянин является важной целью мадридского клуба на ближайшее лето.

В сезоне 2020/2021 Мохамед Салах провёл за «Ливерпуль» двадцать три матча в различных соревнованиях. На счету форварда шестнадцать голов и четыре результативных паса на партнёров.