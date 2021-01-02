​«Реал» намерен подписать Салаха летом

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02 Января 2021, 17:49,
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Если судить по слухам, мадридский «Реал» планирует масштабную трансферную кампанию на лето. «Сливочных» то и дело связывают с различными звёздными игроками, в частности с выступающим за «ПСЖ» Килианом Мбаппе.
Как сообщает в Twitter журналист Sky Sports Анджело Маньянте, «Реал» очень заинтересован в нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе. Египтянин является важной целью мадридского клуба на ближайшее лето.
В сезоне 2020/2021 Мохамед Салах провёл за «Ливерпуль» двадцать три матча в различных соревнованиях. На счету форварда шестнадцать голов и четыре результативных паса на партнёров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, Мохамед Салах, Трансферы футбола - лето 2021
После прошлогодней трансферной засухи будет летний БУМ...