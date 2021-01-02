​«На богатых правила не распространяются»: Игроки «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» нарушили коронавирусные ограничения

|
02 Января 2021, 17:44,
|
|
В сети появилась фотография, на которой три футболиста «Тоттенхэма» (Серхио Регилон, Джовани Ло Чельсо и Эрик Ламела) и футболист «Вест Хэма» (Мануэль Лансини) отмечают Рождество в большой компании из восемнадцати человек. Игроки нарушили коронавирусные ограничения, запрещающие семьям пересекаться.
«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» уже опубликовали заявления с осуждением действий футболистов и извинениями. Daily Mail же на своих страницах приводит некоторые комментарии недовольных граждан из социальных сетей. «На богатых правила не распространяются», - говорится в одном из комментариев.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Тоттенхэм, Вест Хэм, Эрик Ламела, Мануэль Лансини, Серхио Регилон, Джовани Ло Чельсо