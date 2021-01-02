​«На богатых правила не распространяются»: Игроки «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» нарушили коронавирусные ограничения

В сети появилась фотография, на которой три футболиста «Тоттенхэма» (Серхио Регилон, Джовани Ло Чельсо и Эрик Ламела) и футболист «Вест Хэма» (Мануэль Лансини) отмечают Рождество в большой компании из восемнадцати человек. Игроки нарушили коронавирусные ограничения, запрещающие семьям пересекаться.

«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» уже опубликовали заявления с осуждением действий футболистов и извинениями. Daily Mail же на своих страницах приводит некоторые комментарии недовольных граждан из социальных сетей. «На богатых правила не распространяются», - говорится в одном из комментариев.