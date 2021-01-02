«Тоттенхэм» за 21 минуту разгромил «Лидс»

|
02 Января 2021, 17:31,
|
|
«Тоттенхэм» с «Лидсом» провели весёлый матч в рамках 16 тура чемпионата Англии, нанеся суммарно более 30 ударов по воротам. Команда Жозе Моуринью сегодня была сильнее (3:0) и прервала череду поединков без побед.
На 29-й минуте Гарри Кейн положил начало разгрому плотным ударом по центру с 11 метров. Перед уходом команд на перерыв форвард уже ассистировал Хынмин Сону в контратаке. В начале второго тайма уже кореец стал автором голевого паса, подав с углового на Тоби Алдервейрельда.
«Тоттенхэм» с 29 очками вырвался сразу на третье место.
Протокол игры
|(1:0) Кейн Гарри 29'
|(2:0) Сон Хынмин 43'
|(3:0) Алдервейрельд Тоби 50'
Льорис Уго • Доэрти Мэтт 64' • 90'Алдервейрельд Тоби • Дайер Эрик • Дэвис Бен • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • 85'Уинкс Гарри 54' 76' ( Сиссоко Мусса ( 76') • Бергвейн Стевен • Н'Домбеле Тангай 78' ( Лукас Моура ( 78') • Сон Хынмин • Кейн Гарри 87' ( Винисиус Карлос ( 87')
Запасные: Танганга Джафет • Регилон Серхио • Родон Джо • Алли Деле • Харт Джо • Фернандеш Жедсон
Меслье Иллан • Даллас Стюарт • Эйлинг Люк • Стрёйк Паскаль • Алиоски Эгзиян 64' ( Шеклтон Джейми ( 64') • Филлипс Кэлвин • 89'Рафинья Диас • Клих Матеуш • Морено Родриго 65' ( Эрнандес Пабло ( 65') • Харрисон Джек 61' ( Поведа Иан ( 61') • Бэмфорд Патрик
Запасные: Кошта Элдер • Дженкинс Джек • Касилья Кико • Кейси Оливер • Крессвел Чарли
02 января. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тоттенхэм, Лидс