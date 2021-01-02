«Тоттенхэм» за 21 минуту разгромил «Лидс»

«Тоттенхэм» с «Лидсом» провели весёлый матч в рамках 16 тура чемпионата Англии, нанеся суммарно более 30 ударов по воротам. Команда Жозе Моуринью сегодня была сильнее (3:0) и прервала череду поединков без побед.

На 29-й минуте Гарри Кейн положил начало разгрому плотным ударом по центру с 11 метров. Перед уходом команд на перерыв форвард уже ассистировал Хынмин Сону в контратаке. В начале второго тайма уже кореец стал автором голевого паса, подав с углового на Тоби Алдервейрельда.

«Тоттенхэм» с 29 очками вырвался сразу на третье место.