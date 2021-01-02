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«Тоттенхэм» за 21 минуту разгромил «Лидс»

02 Января 2021, 17:31,

Global Look Press

«Тоттенхэм» с «Лидсом» провели весёлый матч в рамках 16 тура чемпионата Англии, нанеся суммарно более 30 ударов по воротам. Команда Жозе Моуринью сегодня была сильнее (3:0) и прервала череду поединков без побед.

На 29-й минуте Гарри Кейн положил начало разгрому плотным ударом по центру с 11 метров. Перед уходом команд на перерыв форвард уже ассистировал Хынмин Сону  в контратаке. В начале второго тайма уже кореец стал автором голевого паса, подав с углового на Тоби Алдервейрельда.

«Тоттенхэм» с 29 очками вырвался сразу на третье место.

Протокол игры  
Тоттенхэм 3:0 Лидс
(1:0) Кейн Гарри 29'    
(2:0) Сон Хынмин 43'    
(3:0) Алдервейрельд Тоби 50'    
Льорис Уго Доэрти Мэтт   64'   90' Алдервейрельд Тоби Дайер Эрик Дэвис Бен Хёйбьерг Пьер-Эмиль   85' Уинкс Гарри   54'   76' (Сиссоко Мусса (   76') Бергвейн Стевен Н'Домбеле Тангай   78' (Лукас Моура (   78') Сон Хынмин Кейн Гарри   87' (Винисиус Карлос (   87')
Запасные: Танганга Джафет Регилон Серхио Родон Джо Алли Деле Харт Джо Фернандеш Жедсон
Меслье Иллан Даллас Стюарт Эйлинг Люк Стрёйк Паскаль Алиоски Эгзиян   64' (Шеклтон Джейми (   64') Филлипс Кэлвин   89' Рафинья Диас Клих Матеуш Морено Родриго   65' (Эрнандес Пабло (   65') Харрисон Джек   61' (Поведа Иан (   61') Бэмфорд Патрик
Запасные: Кошта Элдер Дженкинс Джек Касилья Кико Кейси Оливер Крессвел Чарли
02 января. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Лидс
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