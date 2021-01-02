Связка Кейн – Сон установила рекорд АПЛ

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02 Января 2021, 17:20,
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Связка Гарри Кейна и Хынмин Сона во многом определяет игру сегодняшнего «Тоттенхэма». В субботнем матче Премьер-лиги против «Лидса» кореец забил гол в конце первого тайма с передачи англичанина. Это 13-й гол в этом сезоне, который соорудила связка Кейна и Сона. Как сообщает Opta, ни одна другая связка в истории АПЛ не организовывала больше голов. До конца чемпионата футболисты имеют возможность значительно улучшить этот показатель, делая голевые передачи друг на друга.
Добавим, что английская Премьер-лига была создана в 1992 году, придя на смену Первому дивизиону.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Тоттенхэм, Гарри Кейн, Хынмин Сон