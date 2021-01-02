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Сон забил 100-й гол за «Тоттенхэм»

02 Января 2021, 16:44,

Depositphotos

Форвард лондонского «Тоттенхэма» Сон Хынмин отметился голом в домашнем поединке 17-го тура чемпионата Англии против «Лидса». Этот мяч стал для 28-летнего нападающего 100-м в футболке «шпор» во всех турнирах.

Стоит отметить, что Сон стал 18-м футболистом в истории лондонского клуба, которому удалось достичь отметки в 100 забитых мячей.

Хынмин защищает цвета «Тоттенхэма» с 2015-го года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги нападающий провел 15 матчей, забил 12 голов и сделал четыре ассиста.

Текстовая трансляция матча «Тоттенхэм» - «Лидс» доступна на «Евро-Футбол.ру».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Сон Хынмин
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Комментарии (1)
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0
Misha_diablo_football
02 Января 2021, 20:19

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