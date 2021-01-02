Сон забил 100-й гол за «Тоттенхэм»

Форвард лондонского «Тоттенхэма» Сон Хынмин отметился голом в домашнем поединке 17-го тура чемпионата Англии против «Лидса». Этот мяч стал для 28-летнего нападающего 100-м в футболке «шпор» во всех турнирах.

Стоит отметить, что Сон стал 18-м футболистом в истории лондонского клуба, которому удалось достичь отметки в 100 забитых мячей.

Хынмин защищает цвета «Тоттенхэма» с 2015-го года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги нападающий провел 15 матчей, забил 12 голов и сделал четыре ассиста.

Текстовая трансляция матча «Тоттенхэм» - «Лидс» доступна на «Евро-Футбол.ру».