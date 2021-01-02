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«Эвертон» готов продать Тосуна, которым интересовался «Зенит»

02 Января 2021, 16:27,

Global Look Press

Турецкий нападающий Дженк Тосун может покинуть «Эвертон» в зимнее трансферное окно. Об этом в беседе с журналистами рассказал главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти.

«Пока мы не получали предложений по нашим игрокам. Что касается Тосуна, мы готовы расстаться с ним. Если Дженк не хочет оставаться в «Эвертоне», ему следует уйти. Я согласен отпустить его», - приводит слова итальянца издание Liverpool Echo.

Ранее СМИ сообщали об интересе к 29-летнему форварду со стороны петербургского «Зенита».

В нынешнем сезоне АПЛ Тосун принял участие в пяти встречах, не отметившись результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эвертон, Трансферы футбола - зима 2021, Дженк Тосун
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Комментарии (3)
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0
Misha_diablo_football
02 Января 2021, 20:15

для помойки в самый раз пенсионер с огромной з/п не помешает высосать деньги из Газпрома...

0
alexandron
02 Января 2021, 18:06
Смысл какой? Пока адаптируется, а там уже и "пенсионер".)))
0
Zenituwka
02 Января 2021, 17:58

Нет уж, спасибо.

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