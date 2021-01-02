«Эвертон» готов продать Тосуна, которым интересовался «Зенит»

Турецкий нападающий Дженк Тосун может покинуть «Эвертон» в зимнее трансферное окно. Об этом в беседе с журналистами рассказал главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти.

«Пока мы не получали предложений по нашим игрокам. Что касается Тосуна, мы готовы расстаться с ним. Если Дженк не хочет оставаться в «Эвертоне», ему следует уйти. Я согласен отпустить его», - приводит слова итальянца издание Liverpool Echo.

Ранее СМИ сообщали об интересе к 29-летнему форварду со стороны петербургского «Зенита».

В нынешнем сезоне АПЛ Тосун принял участие в пяти встречах, не отметившись результативными действиями.