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«Лидс» планирует подписать нападающего «Реала»

02 Января 2021, 16:09,

Global Look Press

Нападающий мадридского «Реала» Лукас Васкес может перебраться в английскую Премьер-лигу, об этом сообщает издание Todofichajes.

Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 29-летнего форварда проявляет «Лидс». Главный тренер команды Марсело Бьелса лично настаивает на подписании испанского футболиста.

Отметим, что контракт Васкеса с «галактикос» истекает летом 2021-го года. Уже сейчас игрок может вести переговоры с другими клубами.

В текущем сезоне чемпионата Испании нападающий сыграл 13 матчей, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лидс, Трансферы футбола - зима 2021, Лукас Васкес
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Комментарии (1)
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Tytus
02 Января 2021, 16:27

Лидсу нужен не просто нап, т.б. Васкес таким и не является. Лидсу нужна девятка вместо недоскорера-импотента Бамфорда. Смотрю я на него и удивляюсь: вот зачем, спрашивается, Бьельса купил Родриго, который в ла Лиге считался не самым худшим забивалой? Чтобы держать его на лавке и играть с этим чмошником Бамфордом?

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