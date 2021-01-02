«Лидс» планирует подписать нападающего «Реала»

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02 Января 2021, 16:09,
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Нападающий мадридского «Реала» Лукас Васкес может перебраться в английскую Премьер-лигу, об этом сообщает издание Todofichajes.
Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 29-летнего форварда проявляет «Лидс». Главный тренер команды Марсело Бьелса лично настаивает на подписании испанского футболиста.
Отметим, что контракт Васкеса с «галактикос» истекает летом 2021-го года. Уже сейчас игрок может вести переговоры с другими клубами.
В текущем сезоне чемпионата Испании нападающий сыграл 13 матчей, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лидс, Трансферы футбола - зима 2021, Лукас Васкес
Лидсу нужен не просто нап, т.б. Васкес таким и не является. Лидсу нужна девятка вместо недоскорера-импотента Бамфорда. Смотрю я на него и удивляюсь: вот зачем, спрашивается, Бьельса купил Родриго, который в ла Лиге считался не самым худшим забивалой? Чтобы держать его на лавке и играть с этим чмошником Бамфордом?