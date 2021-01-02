«Лидс» планирует подписать нападающего «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Лукас Васкес может перебраться в английскую Премьер-лигу, об этом сообщает издание Todofichajes.

Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 29-летнего форварда проявляет «Лидс». Главный тренер команды Марсело Бьелса лично настаивает на подписании испанского футболиста.

Отметим, что контракт Васкеса с «галактикос» истекает летом 2021-го года. Уже сейчас игрок может вести переговоры с другими клубами.

В текущем сезоне чемпионата Испании нападающий сыграл 13 матчей, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.