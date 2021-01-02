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СМИ: матч «Бёрнли» - «Фулхэм» перенесён из-за коронавируса

02 Января 2021, 15:30,

Евро-Футбол.Ру

Поединок между «Бёрнли» и «Фулхэмом» в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги будет перенесен на неопределенный срок, об этом сообщает издание The Athletic.

Согласно информации источника, в лондонском коллективе выявлены новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. «Фулхэм» планировал сегодня, второго декабря, провести тренировочное занятие, однако в итоге футболистам велели оставаться дома.

Матч «Бёрнли» - «Фулхэм» должен был состояться в воскресенье, третьего января.

Напомним, что из-за COVID-19 была отменена встреча 16-го тура чемпионата Англии между «Фулхэмом» и «Тоттенхэмом».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фулхэм, Бёрнли
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