СМИ: матч «Бёрнли» - «Фулхэм» перенесён из-за коронавируса

|
02 Января 2021, 15:30,
|
|
Поединок между «Бёрнли» и «Фулхэмом» в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги будет перенесен на неопределенный срок, об этом сообщает издание The Athletic.
Согласно информации источника, в лондонском коллективе выявлены новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. «Фулхэм» планировал сегодня, второго декабря, провести тренировочное занятие, однако в итоге футболистам велели оставаться дома.
Матч «Бёрнли» - «Фулхэм» должен был состояться в воскресенье, третьего января.
Напомним, что из-за COVID-19 была отменена встреча 16-го тура чемпионата Англии между «Фулхэмом» и «Тоттенхэмом».
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фулхэм, Бёрнли