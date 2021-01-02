«Лацио» хочет арендовать Зинченко

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А. Заинтересованность в трансфере 24-летнего украинского футболиста проявляет римский «Лацио».

Согласно информации издания Corriere dello Sport, итальянский клуб хочет арендовать Зинченко до завершения сезона-2020/2021. Сделка может включать в себя право последующего выкупа.

Зинченко стал игроком «Манчестер Сити» летом 2016-го года после перехода из «Уфы».

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Александр принял участие лишь в одном поединке. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинского игрока в 20 миллионов евро.