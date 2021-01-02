«Лацио» хочет арендовать Зинченко

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02 Января 2021, 15:16,
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Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А. Заинтересованность в трансфере 24-летнего украинского футболиста проявляет римский «Лацио».
Согласно информации издания Corriere dello Sport, итальянский клуб хочет арендовать Зинченко до завершения сезона-2020/2021. Сделка может включать в себя право последующего выкупа.
Зинченко стал игроком «Манчестер Сити» летом 2016-го года после перехода из «Уфы».
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Александр принял участие лишь в одном поединке. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинского игрока в 20 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лацио, Александр Зинченко, Трансферы футбола - зима 2021