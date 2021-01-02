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Вейналдум решил остаться в «Ливерпуле»

02 Января 2021, 14:30,

Global Look Press

Хавбек «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум определился со своим будущим, об этом информирует издание Daily Express.

Согласно данным источника, 30-летний голландский полузащитник намерен продолжить карьеру в мерсисайдском клубе, несмотря на интерес со стороны каталонской «Барселоны» и миланского «Интера».

Действующий трудовой договор между «Ливерпулем» и Вейналдумом рассчитан до середины 2021-го года.

Джорджиньо защищает цвета английского коллектива с 2016-го года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги голландец провел 16 поединков, отметившись одним забитым мячом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Джорджиньо Вейналдум
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