Вейналдум решил остаться в «Ливерпуле»

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02 Января 2021, 14:30,
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Хавбек «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум определился со своим будущим, об этом информирует издание Daily Express.
Согласно данным источника, 30-летний голландский полузащитник намерен продолжить карьеру в мерсисайдском клубе, несмотря на интерес со стороны каталонской «Барселоны» и миланского «Интера».
Действующий трудовой договор между «Ливерпулем» и Вейналдумом рассчитан до середины 2021-го года.
Джорджиньо защищает цвета английского коллектива с 2016-го года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги голландец провел 16 поединков, отметившись одним забитым мячом.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Джорджиньо Вейналдум