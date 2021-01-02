«Эвертон» предложит новый контракт Сигурдссону

Боссы «Эвертона» планируют предложить новый трудовой договор исландскому полузащитнику Гильфи Сигурдссону, об этом информирует издание Daily Mail.

Согласно данным источника, в мерсисайдском клубе довольны игрой 31-летнего футболиста и желают продлить сотрудничество с ним. Действующий трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2022-го года.

Сигурдссон защищает цвета «Эвертона» с 2017-го года. В текущем сезоне английской Премьер-лиги исландский футболист принял участие в 15 встречах, записав на свой счет два гола (один - с пенальти) и две результативные передачи.