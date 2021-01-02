Клубы Лиги 1 поборются за полузащитника «Лестера»

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02 Января 2021, 13:40,
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Полузащитник Демарай Грэй, правами на которого владеет «Лестер», может сменить английскую Премьер-лигу на французскую Лигу 1. Как сообщает издание The Sun, 24-летний футболист находится в сфере интересов «Марселя» и «Монако».
Английский клуб готов расстаться с Демараем в текущее трансферное окно, поскольку по завершении сезона у игрока истечет срок действия трудового соглашения.
Ранее СМИ сообщали об интересе к хавбеку со стороны лондонского «Тоттенхэма».
Грэй выступает в составе «Лестера» с 2016-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии полузащитник провел всего один поединок.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лестер, Трансферы футбола - зима 2021, Демарай Грэй