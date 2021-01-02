Алли и Льорис не покинут «Тоттенхэм» в январе

Руководство лондонского «Тоттенхэма» не планирует расставаться с полузащитником Деле Алли и голкипером Уго Льорисом в зимнее трансферное окно. Клуб отклонит любые предложения, которые поступят в январе, об этом информирует издание Daily Mail.

Ранее сообщалось, что в подписании игроков заинтересован бывший наставник «шпор» Маурисио Почеттино, который в скором времени должен занять пост главного тренера французского «ПСЖ».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Алли провел четыре встречи, не отметившись голевыми действиями. Что касается Льориса, то вратарь сыграл 15 матчей, в которых пропустил 15 мячей.