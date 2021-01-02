Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Эриксен заинтересовал испанский клуб

02 Января 2021, 13:16,

Global Look Press

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к смене клубной прописки в зимнее трансферное окно.

Как информирует издание Gazzetta dello Sport, новым местом работы датского футболиста может стать «Валенсия». «Летучие мыши» уже связались с руководством «нерадзурри» по поводу возможного перехода.

Ранее СМИ связывали Кристиана с трансфером во французский «ПСЖ».

Эриксен перешел в «Интер» из лондонского «Тоттенхэма» в январе 2020-го года. Стороны подписали контракт до середины 2024-го года.

В нынешнем сезоне Серии А полузащитник провел восемь матчей, не отметившись результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Валенсия, Кристиан Эриксен, Трансферы футбола - зима 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
​«Сантос» не согласен с рекордом Месси – официальное заявление
​«Сантос» не согласен с рекордом Месси – официальное заявление


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола