Эриксен заинтересовал испанский клуб

|
02 Января 2021, 13:16,
|
|
Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к смене клубной прописки в зимнее трансферное окно.
Как информирует издание Gazzetta dello Sport, новым местом работы датского футболиста может стать «Валенсия». «Летучие мыши» уже связались с руководством «нерадзурри» по поводу возможного перехода.
Ранее СМИ связывали Кристиана с трансфером во французский «ПСЖ».
Эриксен перешел в «Интер» из лондонского «Тоттенхэма» в январе 2020-го года. Стороны подписали контракт до середины 2024-го года.
В нынешнем сезоне Серии А полузащитник провел восемь матчей, не отметившись результативными действиями.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Валенсия, Кристиан Эриксен, Трансферы футбола - зима 2021