Эриксен заинтересовал испанский клуб

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к смене клубной прописки в зимнее трансферное окно.

Как информирует издание Gazzetta dello Sport, новым местом работы датского футболиста может стать «Валенсия». «Летучие мыши» уже связались с руководством «нерадзурри» по поводу возможного перехода.

Ранее СМИ связывали Кристиана с трансфером во французский «ПСЖ».

Эриксен перешел в «Интер» из лондонского «Тоттенхэма» в январе 2020-го года. Стороны подписали контракт до середины 2024-го года.

В нынешнем сезоне Серии А полузащитник провел восемь матчей, не отметившись результативными действиями.