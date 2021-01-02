Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Клопп: «Нужно сделать всё возможное, чтобы АПЛ продолжалась»

02 Января 2021, 11:50,

Global Look Press

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о ситуации с коронавирусной инфекцией в английской Премьер-лиге.

«Нужно сделать все возможное, чтобы турнир продолжался. Все знали, что на зимние праздники ожидается вторая волна заболеваний.

Думаю, мы можем продолжать играть, однако я уважаю мнение врачей. Поэтому уважительно отнесусь к любым решениям, которые будут приняты в ближайшие несколько недель», - приводит слова немецкого тренера издание Sky Sports.

Ранее сообщалось, что английские клубы обсуждают вариант приостановки сезона в январе из-за череды вспышек коронавируса.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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