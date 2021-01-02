Папастатопулос близок к трансферу в «Фенербахче»

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02 Января 2021, 11:36,
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Греческий защитник Сократис Папастатопулос, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», близок к переезду в турецкую Суперлигу.
Согласно данным издания Takvim, подписать 32-летнего футболиста собирается стамбульский «Фенербахче». Стороны якобы уже договорились о сделке.
Папастатопулос принял участие лишь двух поединках «Арсенала» в нынешнем сезоне, в которых результативными действиями не отметился.
Трудовое соглашение Сократиса с «канорирами» рассчитано до завершения нынешнего сезона. Грек перешел в английский клуб летом 2018-го года из дортмундской «Боруссии» за 16 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фенербахче, Трансферы футбола - зима 2021, Сократис Папастатопулос