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«Атлетико» нацелился на форварда «Ливерпуля»

02 Января 2021, 11:30,

Global Look Press

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Как сообщил журналист Чиро Венерато в эфире Radio Kiss Kiss, заинтересованность в услугах бельгийца проявляет мадридский «Атлетико».

В стане «матрасников» Ориги может заменить Диего Косту, об уходе которого стало известно 29-го декабря минувшего года. Напомним, что контракт Дивока с мерсисайдцами рассчитан до лета 2024-го года.

Ранее сообщалось, что форвард также интересен «Милану» и «Ювентусу».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Ориги принял участие в трех поединках, не отметившись результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - зима 2021, Дивок Ориги
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