«Атлетико» нацелился на форварда «Ливерпуля»

|
02 Января 2021, 11:30,
|
|
Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Как сообщил журналист Чиро Венерато в эфире Radio Kiss Kiss, заинтересованность в услугах бельгийца проявляет мадридский «Атлетико».
В стане «матрасников» Ориги может заменить Диего Косту, об уходе которого стало известно 29-го декабря минувшего года. Напомним, что контракт Дивока с мерсисайдцами рассчитан до лета 2024-го года.
Ранее сообщалось, что форвард также интересен «Милану» и «Ювентусу».
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Ориги принял участие в трех поединках, не отметившись результативными действиями.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - зима 2021, Дивок Ориги