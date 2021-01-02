«Атлетико» нацелился на форварда «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Как сообщил журналист Чиро Венерато в эфире Radio Kiss Kiss, заинтересованность в услугах бельгийца проявляет мадридский «Атлетико».

В стане «матрасников» Ориги может заменить Диего Косту, об уходе которого стало известно 29-го декабря минувшего года. Напомним, что контракт Дивока с мерсисайдцами рассчитан до лета 2024-го года.

Ранее сообщалось, что форвард также интересен «Милану» и «Ювентусу».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Ориги принял участие в трех поединках, не отметившись результативными действиями.