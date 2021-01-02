«Ливерпуль» не станет продавать Шакири

Швейцарский полузащитник Джердан Шакири не покинет «Ливерпуль» в зимнее трансферное окно. Об этом информирует издание Daily Star.

Как сообщает источник, большое количество травм в команде заставило руководство мерсисайдского клуба пересмотреть свою позицию касательно 29-летнего футболиста.

Напомним, что швейцарец перешел в «Ливерпуль» летом 2018-го года из «Сток Сити». За трансфер Шакири мерсисайдцы заплатили порядка 14,5 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Джердан провел три поединка, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.