Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Ливерпуль» не станет продавать Шакири

02 Января 2021, 11:15,

Global Look Press

Швейцарский полузащитник Джердан Шакири не покинет «Ливерпуль» в зимнее трансферное окно. Об этом информирует издание Daily Star.

Как сообщает источник, большое количество травм в команде заставило руководство мерсисайдского клуба пересмотреть свою позицию касательно 29-летнего футболиста.

Напомним, что швейцарец перешел в «Ливерпуль» летом 2018-го года из «Сток Сити». За трансфер Шакири мерсисайдцы заплатили порядка 14,5 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Джердан провел три поединка, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Джердан Шакири
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
​«Сантос» не согласен с рекордом Месси – официальное заявление
​«Сантос» не согласен с рекордом Месси – официальное заявление


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола