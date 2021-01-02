«Лестер» объявил о продлении контракта с Эвансом

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02 Января 2021, 10:31,
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Защитник Джонни Эванс поставил подпись под новым трудовым соглашением с «Лестером». Стороны пролонгировали сотрудничество до середины 2023-го года, об этом рапортует пресс-служба клуба.
Напомним, что 32-летний футболист защищает цвета английского коллектива с 2018-го года.
В нынешнем сезоне Премьер-лиги североирландский игрок провел 12 поединков, записав на свой счет одну результативную передачу. В пассиве защитника пять желтых карточек.
После 16 туров чемпионата Англии «Лестер» набрал 29 баллов и занимает третью строчку в турнирной таблице. «Лисы» отстают от лидирующего «Ливерпуля» на четыре очка.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лестер, Джонни Эванс