«Лестер» объявил о продлении контракта с Эвансом

Защитник Джонни Эванс поставил подпись под новым трудовым соглашением с «Лестером». Стороны пролонгировали сотрудничество до середины 2023-го года, об этом рапортует пресс-служба клуба.

Напомним, что 32-летний футболист защищает цвета английского коллектива с 2018-го года.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги североирландский игрок провел 12 поединков, записав на свой счет одну результативную передачу. В пассиве защитника пять желтых карточек.

После 16 туров чемпионата Англии «Лестер» набрал 29 баллов и занимает третью строчку в турнирной таблице. «Лисы» отстают от лидирующего «Ливерпуля» на четыре очка.