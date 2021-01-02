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«Манчестер Юнайтед» обозначил две трансферные цели

02 Января 2021, 09:57,

Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» работает над усилением атакующей линии и обороны. Об этом информирует портал Goal.

Согласно информации источника, «красные дьяволы» по-прежнему проявляют заинтересованность в подписании вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Кроме того, в поле зрения манкунианцев находится центральный защитник Дайо Упамекано из «РБ Лейпцига».

В январе английский гранд не станет форсировать переговоры и дождется лета для оформления этих трансферов.

В настоящий момент подопечные Уле Гуннара Сульшера занимают второе место в турнирной таблице АПЛ. «Красные дьяволы» уступают лидирующему «Ливерпулю» по дополнительным показателям.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Джейдон Санчо, Трансферы футбола - лето 2021, Дайо Упамекано
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