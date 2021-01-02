Сульшер: «Я в восторге от игры Погба»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал выступление полузащитника Поля Погба во вчерашнем поединке против бирмингемской «Астон Виллы» (2:1) в рамках 17-го тура чемпионата Англии.

«Погба с каждым днем улучшает свою игру. Он отлично проявил себя во встрече с «Астон Виллой». Ему понадобилось полчаса, чтобы включиться. Как только Поль начал действовать, игра «Манчестер Юнайтед» изменилась в лучшую сторону. Мы довольны его вкладом в победу. Я в восторге от игры Погба», - приводит слова норвежца издание Sky Sports.

В текущем сезоне АПЛ 27-летний француз сыграл 13 матчей и отметился голом.