Сульшер: «Манчестер Юнайтед» показал свой прогресс за год»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер пообщался с журналистами после домашней победы над «Астон Виллой» в поединке 17-го тура чемпионата Англии. Манкунианцы взяли верх над бирмингемцами со счетом 2:1.

«Мы довольны тем, что делаем. «Манчестер Юнайтед» показал свой прогресс за год. Команда стала играть намного лучше. Мы стали увереннее и сильнее. Этот год не может быть хуже, чем 2020-й. Давайте скрестим пальцы за всех», - передает слова норвежского специалиста издание BBC Sport.

Благодаря вчерашней победе «красные дьяволы» набрали 33 очка и догнали в турнирной таблице «Ливерпуль».