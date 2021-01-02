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Де Хеа стал рекордсменом «Манчестер Юнайтед», побив достижение Роя Кина

02 Января 2021, 09:28,

Global Look Press

В рамках 17-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» принимал бирмингемскую «Астон Виллу». «Красные дьяволы» отпраздновали победу со счетом 2:1.

Как информирует издание Daily Star, вратарь манкунианцев Давид де Хеа сыграл 327-й матч за команду. Это стало новым рекордом среди иностранных футболистов, выступавших за «Манчестер Юнайтед». Ранее рекорд принадлежал ирландцу Рою Кину, который провел 326 матчей.

30-летний испанский голкипер выступает за «красных дьяволов» с 2011-го года. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Давид провел 14 поединков, в которых пропустил 19 голов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Давид Де Хеа
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