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Эррера – о дисквалификации Кавани за расизм: «Мир катится к чертям»

02 Января 2021, 01:01,

Global Look Press

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера поддержал нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани.

«Если тебя наказывают за такое, то мир катится к чертям... Обнимаю, держись, Эдинсон», - написал Эррера в «Инстаграме».

Напомним, что Кавани был дисквалифицирован на три матча за то, что написал в «Инстаграме» фразу «Gracias negrito», что в переводе означает «Спасибо, чёрный». Уругваец удалил запись уже через три часа.

33-летний форвард перешёл в «Манчестер Юнайтед» в октябре на правах свободного агента, за это время он успел забить четыре гола за английский клуб и отдал две голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Эдинсон Кавани, Андер Эррера
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Комментарии (2)
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0
CELTIC FROST
02 Января 2021, 02:17

Андер, ты чертовски прав. Так не потакайте этим обнаглевшим черно... темно... афро или как их там сейчас правильно называть сами( привет, прогиб ПСЖ в матче с Истамбулом) и почаще ставьте их на место.

0
snk6565
02 Января 2021, 01:08

Я плохо понимаю, какое отношение это имеет к игре в футбол?...дисквал за что?...за то (я не беру в расчет вообще абсурдность ситуации), что произошло зо пределами футбольного поля...совсем одурели уже со своими псевдоэтическими нормами

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