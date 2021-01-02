Эррера – о дисквалификации Кавани за расизм: «Мир катится к чертям»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера поддержал нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани.

«Если тебя наказывают за такое, то мир катится к чертям... Обнимаю, держись, Эдинсон», - написал Эррера в «Инстаграме».

Напомним, что Кавани был дисквалифицирован на три матча за то, что написал в «Инстаграме» фразу «Gracias negrito», что в переводе означает «Спасибо, чёрный». Уругваец удалил запись уже через три часа.

33-летний форвард перешёл в «Манчестер Юнайтед» в октябре на правах свободного агента, за это время он успел забить четыре гола за английский клуб и отдал две голевые передачи.