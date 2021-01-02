«Манчестер Юнайтед» на вершине АПЛ после весёлой победы над «Астон Виллой»

«Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» в пятничной программе матчей АПЛ сыграли гораздо ярче, чем их предшественники.

В первом тайме после ряда неплох атак с обеих сторон Аарон Уан-Биссака подал с правого фланга, и Антони Марсьяль в борьбе с опекуном метко пробил головой. После перерыва команды сыграли в открытый футбол, после быстро разыгранного штрафного удара Джек Грилиш нашел на дальней штанге Бертрана Траоре, а в ответной атаке манкунианцы заработали пенальти, и Бруну Фернандеш переиграл голкипера. Удивительно, но после этого команды отвечали моментом на момент, но счет так и не изменился - 2:1 в пользу «МЮ», а стабильно критикуемая команда Уле Гуннара Сульшера догнала лидирующий «Ливерпуль».