«Манчестер Юнайтед» на вершине АПЛ после весёлой победы над «Астон Виллой»

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02 Января 2021, 00:57,
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«Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» в пятничной программе матчей АПЛ сыграли гораздо ярче, чем их предшественники.
Протокол игры
|(1:0) Марсьяль Антони 40'
|58' Траоре Бертран (1:1)
|(2:1) Фернандеш Бруну 61'
Де Хеа Давид • Уан-Биссака Аарон • Магуайр Гарри • 49'Байи Эрик • 56'Шоу Люк • 89'Фред Сантос • Погба Поль • Мактоминай Скотт 65' ( Матич Неманья ( 65' ) • 90'Фернандеш Бруну 87' ( Джеймс Дэниэл ( 87') • Рэшфорд Маркус • Марсьяль Антони
Запасные: Мата Хуан • Ван де Бек Донни • Гринвуд Мэйсон • Теллес Алекс • Туанзебе Аксел • Лингард Джесси • Хендерсон Дин
Мартинес Эмилиано • Кэш Мэтти • Конса Эзри • Мингс Тайрон • Таргет Мэтт • Макгинн Джон • Соарес Дуглас • Траоре Бертран 79' ( Рамси Джакоб ( 79') • Грилиш Джек • Эль-Гази Анвар 84' ( Дэвис Кинан ( 84') • Уоткинс Олли
Запасные: Эль-Мухамади Ахмед • Гильберт Фредерик • Тейлор Нил • Хитон Том • Хурихан Конор • Накамба Марвелус • Хаус Кортни
01 января. Стадион "Олд Траффорд".
В первом тайме после ряда неплох атак с обеих сторон Аарон Уан-Биссака подал с правого фланга, и Антони Марсьяль в борьбе с опекуном метко пробил головой. После перерыва команды сыграли в открытый футбол, после быстро разыгранного штрафного удара Джек Грилиш нашел на дальней штанге Бертрана Траоре, а в ответной атаке манкунианцы заработали пенальти, и Бруну Фернандеш переиграл голкипера. Удивительно, но после этого команды отвечали моментом на момент, но счет так и не изменился - 2:1 в пользу «МЮ», а стабильно критикуемая команда Уле Гуннара Сульшера догнала лидирующий «Ливерпуль».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Астон Вилла
Сейчас тот самый момент, когда качество игры отходит на второй план...на первом - результат...стремновато было и перед матчем с волками...но проскочили...стремно было и сегодня, с учетом того, что это совсем иная вилла, не та, что отскочила от чемпионшипа летом, а готовая грызться с любым соперником...но...опять 3 очка, крайне важных
GGMU
Кстати, да. Эта Вилла забила 7 Ливерпулю, 3 Арсеналу и сыграла 1–1 на Стэмфорде. Так что победить её в таких тяжёлых условиях дорогого стоит)
Снова очень скрипучая победа, но я представляю, под какими нагрузками сейчас игроки каждой команды и как им тяжело. Самое главное - это, повторюсь, 3 очка и делёжка первого места! Кто бы мог подумать после 1-3 и 1-6 от КП и ТТХ соответственно в начале чемпионата?
Чуть не привезли на последних секундах ))))) Отлично !