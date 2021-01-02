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«Манчестер Юнайтед» на вершине АПЛ после весёлой победы над «Астон Виллой»

02 Января 2021, 00:57,

Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» в пятничной программе матчей АПЛ сыграли гораздо ярче, чем их предшественники.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла
(1:0) Марсьяль Антони 40'    
    58' Траоре Бертран (1:1)
(2:1) Фернандеш Бруну 61'    
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон Магуайр Гарри   49' Байи Эрик   56' Шоу Люк   89' Фред Сантос Погба Поль Мактоминай Скотт   65' (Матич Неманья (   65'   90') Фернандеш Бруну   87' (Джеймс Дэниэл (   87') Рэшфорд Маркус Марсьяль Антони
Запасные: Мата Хуан Ван де Бек Донни Гринвуд Мэйсон Теллес Алекс Туанзебе Аксел Лингард Джесси Хендерсон Дин
Мартинес Эмилиано Кэш Мэтти Конса Эзри Мингс Тайрон Таргет Мэтт Макгинн Джон Соарес Дуглас Траоре Бертран   79' (Рамси Джакоб (   79') Грилиш Джек Эль-Гази Анвар   84' (Дэвис Кинан (   84') Уоткинс Олли
Запасные: Эль-Мухамади Ахмед Гильберт Фредерик Тейлор Нил Хитон Том Хурихан Конор Накамба Марвелус Хаус Кортни
01 января. Стадион "Олд Траффорд".

В первом тайме после ряда неплох атак с обеих сторон Аарон Уан-Биссака подал с правого фланга, и Антони Марсьяль в борьбе с опекуном метко пробил головой. После перерыва команды сыграли в открытый футбол, после быстро разыгранного штрафного удара Джек Грилиш нашел на дальней штанге Бертрана Траоре, а в ответной атаке манкунианцы заработали пенальти, и Бруну Фернандеш переиграл голкипера. Удивительно, но после этого команды отвечали моментом на момент, но счет так и не изменился - 2:1 в пользу «МЮ», а стабильно критикуемая команда Уле Гуннара Сульшера догнала лидирующий «Ливерпуль».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Астон Вилла
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Комментарии (4)
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0
snk6565
02 Января 2021, 01:13

Сейчас тот самый момент, когда качество игры отходит на второй план...на первом - результат...стремновато было и перед матчем с волками...но проскочили...стремно было и сегодня, с учетом того, что это совсем иная вилла, не та, что отскочила от чемпионшипа летом, а готовая грызться с любым соперником...но...опять 3 очка, крайне важных
GGMU

1
Element-22
02 Января 2021, 01:15

Кстати, да. Эта Вилла забила 7 Ливерпулю, 3 Арсеналу и сыграла 1–1 на Стэмфорде. Так что победить её в таких тяжёлых условиях дорогого стоит)

1
Element-22
02 Января 2021, 01:04

Снова очень скрипучая победа, но я представляю, под какими нагрузками сейчас игроки каждой команды и как им тяжело. Самое главное - это, повторюсь, 3 очка и делёжка первого места! Кто бы мог подумать после 1-3 и 1-6 от КП и ТТХ соответственно в начале чемпионата?

0
kos34rus
02 Января 2021, 01:03

Чуть не привезли на последних секундах ))))) Отлично !

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