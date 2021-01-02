Кавани – о трёхматчевой дисквалификации: «Не собираюсь зацикливаться на этом моменте»

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02 Января 2021, 00:43,
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани прокомментировал трёхмачтовую дисквалификацию за расистский пост в «Инстаграме».
«Я не собираюсь зацикливаться на этом моменте. Вы должны понимать, что я не так хорошо знаю английский язык, поэтому могу ошибаться. Хочу извиниться перед всеми, кого обидел таким проявлением дружбы, у меня не было никаких других намерений.
Я ценю вашу поддержку, моё сердце спокойно, потому что я знаю, что вёл себя нормально», - написал Кавани в «Инстаграме».
В нынешнем сезоне 33-летний нападающий сыграл четырнадцать матчей за английский клуб, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани
..."за расистский пост в «Инстаграме»." Совсем на Западе с ума сходят, скоро будут ботинки такими темпами чернокожим господам лизать.
Достали уже эти угнетенные белые наоборот, никто их не ущемляет, 21ый век на дворе, из джунглей вылезли что-ли?)