Кавани – о трёхматчевой дисквалификации: «Не собираюсь зацикливаться на этом моменте»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани прокомментировал трёхмачтовую дисквалификацию за расистский пост в «Инстаграме».

«Я не собираюсь зацикливаться на этом моменте. Вы должны понимать, что я не так хорошо знаю английский язык, поэтому могу ошибаться. Хочу извиниться перед всеми, кого обидел таким проявлением дружбы, у меня не было никаких других намерений.

Я ценю вашу поддержку, моё сердце спокойно, потому что я знаю, что вёл себя нормально», - написал Кавани в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий сыграл четырнадцать матчей за английский клуб, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.