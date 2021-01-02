«Арсенал» готов отпустить Сократиса бесплатно

Защитник лондонского «Арсенала» Сократис Папастатопулос покинет клуб в ближайшее время.

Как сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере», «канониры» готовы отпустить Сократиса бесплатно. Интерес к защитнику проявляют клубы из АПЛ, Греции и Турции. На данный момент агент футболиста ведёт переговоры с руководством «Арсенала» о разрыве контракта.

32-летний грек принял участие лишь двух матчах «Арсенала» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. Отметим, что контракт Сократиса с «Арсеналом» действует до конца нынешнего сезоне, он перешёл в лондонский клуб в июле 2018 года из дортмундской «Боруссии» за шестнадцать миллионов евро.