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«Арсенал» готов отпустить Сократиса бесплатно

02 Января 2021, 00:18,

Global Look Press

Защитник лондонского «Арсенала» Сократис Папастатопулос покинет клуб в ближайшее время.

Как сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере», «канониры» готовы отпустить Сократиса бесплатно. Интерес к защитнику проявляют клубы из АПЛ, Греции и Турции. На данный момент агент футболиста ведёт переговоры с руководством «Арсенала» о разрыве контракта.

32-летний грек принял участие лишь двух матчах «Арсенала» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. Отметим, что контракт Сократиса с «Арсеналом» действует до конца нынешнего сезоне, он перешёл в лондонский клуб в июле 2018 года из дортмундской «Боруссии» за шестнадцать миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Сократис Папастатопулос
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