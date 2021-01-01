Венгер: «Если я буду нужен «Арсеналу», то помогу»

Французский специалист Арсен Венгер высказался о возможном возвращении в «Арсенал».

«Сейчас я ничего не хочу. Если я буду нужен им, то помогу. Но не могу сказать, что жду этого.

Мой уход из «Арсенала»? Время – лучший врач», - цитирует Венгера talkSPORT.

Отметим, что в нынешнем сезоне дела у «Арсенала» складываются не самым лучшим образом. После шестнадцати туров «канониры» под руководством Артеты занимают тринадцатое место в английской Премьер-лиге.

Венгер работал в лондонском клубе с 1996 по 2018 годы, став одной из главных легенд «Арсенала». На данный момент француз курирует вопросы развития мужского и женского футбола во всем мире в ФИФА.