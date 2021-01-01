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Анчелотти – о поражении от «Вест Хэма»: «Это был не самый лучший матч в нашем исполнении»

01 Января 2021, 23:18,

Global Look Press

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Вест Хэма» (0:1).

«Игра была очень напряженной, интрига сохранялась до последней минуты. Опасных моментов не было ни у нас, ни у них.

Это был не самый лучший матч в нашем исполнении, мы были слишком медленными, а «Вест Хэм» наоборот показал фантастическую игру.

Мы должны принять результат и работать дальше. Нам удобнее защищаться и играть на контратаках, нежели владеть мячом.

На данный момент мы находимся на том месте, на котором хотели бы быть, надеюсь, что мы продержимся до конца сезона», - цитирует Анчелотти BBC.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Эвертон, Карло Анчелотти
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