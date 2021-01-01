Мойес: «Важно было заработать хоть какие-то очки, мы сыграли третий матч за шесть дней»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал победу над «Эвертоном» (1:0).

«Было здорово начать год таким образом. Приехать в гости к «Эвертону» и набрать три очка, сыграв таким образом – это отлично.

Важно было заработать хоть какие-то очки. Мы сыграли третий матч за шесть дней. Игроки справились с поставленными задачами. Сегодня у нас отсутствовали важные игроки, поэтому мы экспериментировали, пытаясь найти баланс. Это дало нам хорошие шансы на победу.

Гол Соучека? Томаш очень важен для нас. Думаю, что у него были матчи и получше, но, если он продолжит забивать, то я буду очень счастлив», - цитирует Мойеса BBC.