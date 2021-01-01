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Соучек – о победе над «Эвертоном»: «Мы создали гораздо больше моментов»

01 Января 2021, 22:48,

Global Look Press

Полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек прокомментировал гостевую победу над «Эвертоном» (1:0). Чешский футболист стал автором победного гола.

«Очень важная победа, потому что это был первый матч в году. Надеюсь, что мы сможем продолжать в том же духе.

Думаю, что мы создали гораздо больше моментов, но они владели мячом. Наша команда показала свой дух.

В предыдущие годы в это время я отдыхал три недели, так что сейчас для меня всё по-другому. Мне понравилось играть в Рождество, хоть это и было сложно для нас», - цитирует Соучека BBC.

«Вест Хэм» занимает десятое место в английской Премьер-лиге.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Вест Хэм, Томаш Соучек
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