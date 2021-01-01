Лэмпард назвал худший матч «Челси» в нынешнем сезоне

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити».

«Я считаю, что игра с «Арсеналом» была худшей для нас в нынешнем сезоне, мы полностью провалили первый тайм. В матче с «Астон Виллой» мы играли активнее, у нас были шансы победить, но мы не реализовали свои моменты.

С «Манчестер Сити» мы должны двигаться гораздо быстрее, чем с «Арсеналом». Нужно сыграть дисциплинированно и в обороне, это всё, что я хочу увидеть в матче с «горожанами».

Я уверен в нашей команде, потому что я знаю, что мы можем обыграть любого соперника дома, если сыграем в свой футбол», - цитирует Лэмпарда пресс-служба «Челси».