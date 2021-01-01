Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Вест Хэм» вырвал победу в первом матче АПЛ 2021 года, одолев «Эвертон»

01 Января 2021, 22:24,

Global Look Press

В чемпионате Англии завершился первый матч 2021 года.

«Эвертон» с «Вест Хэмом» провели малособытийную игру. Реальных угроз воротам почти не было, а судьбоносным стал момент на 86-й минуте, когда затяжную атаку гостей завершил ударом головой Томаш Соучек.

«Вест Хэм» прервал пятиматчевую беспроигрышную серию соперника и присоединился к большой группе команд на пятом месте в таблице. «Эвертон» четвертый, в его активе на три очка больше.

Протокол игры  
Эвертон 0:1 Вест Хэм
    86' Соучек Томаш (0:1)
Пикфорд Джордан Коулмэн Шеймус Мина Йерри Холгейт Мэйсон Годфри Бен   59' Дукуре Абдулай Дэйвис Том   77' Ришарлисон Сигурдссон Гильфи   65' (Гомеш Андре (   65') Бернард Дуарте   65' (Родригес Хамес (   65') Калверт-Льюин Доминик   79' (Тосун Дженк (   79')
Запасные: Лоссль Йонас Ольсен Робин Кин Майкл Нкунку Нильс Брэнтуэйт Джерред Гордон Энтони
Рэндолф Даррен Цоуфал Владимир Доусон Крэйг Огбонна Анджело Крессуэлл Арон Райс Деклан Соучек Томаш Боуэн Джаррод   73' (Ярмоленко Андрей (   73') Бенрахма Саид Форнальс Пабло   73' (Лансини Мануэль (   73') Алле Себастьян   59' (Антонио Майкл (   59')
Запасные: Джонсон Бен Ноубл Марк Мартин Дэвид Бальбуэна Фабиан Диоп Исса Снодграсс Роберт
01 января. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Эвертон, Вест Хэм
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