«Вест Хэм» вырвал победу в первом матче АПЛ 2021 года, одолев «Эвертон»

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01 Января 2021, 22:24,
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В чемпионате Англии завершился первый матч 2021 года.
«Эвертон» с «Вест Хэмом» провели малособытийную игру. Реальных угроз воротам почти не было, а судьбоносным стал момент на 86-й минуте, когда затяжную атаку гостей завершил ударом головой Томаш Соучек.
«Вест Хэм» прервал пятиматчевую беспроигрышную серию соперника и присоединился к большой группе команд на пятом месте в таблице. «Эвертон» четвертый, в его активе на три очка больше.
Протокол игры
|86' Соучек Томаш (0:1)
Пикфорд Джордан • Коулмэн Шеймус • Мина Йерри • Холгейт Мэйсон • Годфри Бен • 59'Дукуре Абдулай • Дэйвис Том • 77'Ришарлисон • Сигурдссон Гильфи 65' ( Гомеш Андре ( 65') • Бернард Дуарте 65' ( Родригес Хамес ( 65') • Калверт-Льюин Доминик 79' ( Тосун Дженк ( 79')
Запасные: Лоссль Йонас • Ольсен Робин • Кин Майкл • Нкунку Нильс • Брэнтуэйт Джерред • Гордон Энтони
Рэндолф Даррен • Цоуфал Владимир • Доусон Крэйг • Огбонна Анджело • Крессуэлл Арон • Райс Деклан • Соучек Томаш • Боуэн Джаррод 73' ( Ярмоленко Андрей ( 73') • Бенрахма Саид • Форнальс Пабло 73' ( Лансини Мануэль ( 73') • Алле Себастьян 59' ( Антонио Майкл ( 59')
Запасные: Джонсон Бен • Ноубл Марк • Мартин Дэвид • Бальбуэна Фабиан • Диоп Исса • Снодграсс Роберт
01 января. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Эвертон, Вест Хэм