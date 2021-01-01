«Вест Хэм» вырвал победу в первом матче АПЛ 2021 года, одолев «Эвертон»

В чемпионате Англии завершился первый матч 2021 года.

«Эвертон» с «Вест Хэмом» провели малособытийную игру. Реальных угроз воротам почти не было, а судьбоносным стал момент на 86-й минуте, когда затяжную атаку гостей завершил ударом головой Томаш Соучек.

«Вест Хэм» прервал пятиматчевую беспроигрышную серию соперника и присоединился к большой группе команд на пятом месте в таблице. «Эвертон» четвертый, в его активе на три очка больше.