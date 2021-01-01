Каррагер: «Лэмпард не смог определиться с оптимальным составом только из-за того, что у него слишком много вариантов»

|
01 Января 2021, 21:14,
|
|
Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о лондонском «Челси».
«У Лэмпарда одна из сильнейших команд в лиге. Мне начинает казаться, что Фрэнк не смог определиться с оптимальным составом только из-за того, что у него слишком много вариантов.
Я смотрю на Хаверца и задаюсь вопросом, нужен ли был этот игрок «Челси»? Да, он обладает огромным потенциалом, но никогда нельзя покупать игрока за такие деньги, если вы заранее не продумали, как будете его использовать», - цитирует Каррагера Daily Mail.
После шестнадцати туров «Челси» занимает шестое место в английской Премьер-лиге, имея в своём активе 26 очков.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард, Джейми Каррагер