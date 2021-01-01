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Каррагер: «Лэмпард не смог определиться с оптимальным составом только из-за того, что у него слишком много вариантов»

01 Января 2021, 21:14,

Global Look Press

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о лондонском «Челси».

«У Лэмпарда одна из сильнейших команд в лиге. Мне начинает казаться, что Фрэнк не смог определиться с оптимальным составом только из-за того, что у него слишком много вариантов.

Я смотрю на Хаверца и задаюсь вопросом, нужен ли был этот игрок «Челси»? Да, он обладает огромным потенциалом, но никогда нельзя покупать игрока за такие деньги, если вы заранее не продумали, как будете его использовать», - цитирует Каррагера Daily Mail.

После шестнадцати туров «Челси» занимает шестое место в английской Премьер-лиге, имея в своём активе 26 очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард, Джейми Каррагер
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