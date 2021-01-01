Стало известно, за какую сумму «Ливерпуль» готов расстаться с Ориги

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги может остаться в клубе.

Как сообщает Liverpool Echo, «скаузеры» не хотят расставаться с футболистом, который в свою очередь так же не проявлял желание уходить, несмотря на слухи вокруг его персоны. В то же время отмечается, что «Ливерпуль» не будет удерживать Ориги, в клубе считают, что он многое сделал для команды. Руководство готово расстаться с бельгийцем за 20 миллионов евро.

25-летний нападающий принял участие лишь в восьми матчах «Ливерпуля» в нынешнем сезоне, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Контракт Ориги с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.