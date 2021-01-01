Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Робертсон: «Не так мы хотели закончить год»

01 Января 2021, 20:21,

Global Look Press

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался об итогах 2020 года после матча с «Ньюкаслом» (1:1).

«Не так мы хотели закончить год. Это был непросто, но я надеюсь, что мы подарили вам улыбку в такое тяжелое время», - написал Робертсон в «Твиттере».

26-летний шотландский футболист сыграл двадцать три матча за «Ливерпуль» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

После шестнадцати туров «Ливерпуль» Робертсона занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своём активе 33 очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Эндрю Робертсон
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